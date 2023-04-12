Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme: Dünyanın en gelişmiş motorlarından biri olacak

"3-4 konteyner olacak şekilde bölerek, tamamen modüler bir motor test bremzesi geliştirdik. Tasarımının tamamı TEI'ye ait. Yüksek irtifaya sahip, Türkiye'nin doğusundaki dağlarımıza bakıyoruz. Mesela Ağrı Dağı olabilir. Bizim geliştirdiğimiz mobil motor test bremzesini Ağrı Dağı'na götürüp kurarak test yaptığınızda aslında 17 bin ila 20 bin feette test gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu da gerçek uçuş şartlarına çok yakın oluyor. Bir aksilik olmazsa bu yıl içinde ilk testlerimizi Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek yerlerinde yapacağız."

"3-4 konteyner olacak şekilde bölerek, tamamen modüler bir motor test bremzesi geliştirdik. Tasarımının tamamı TEI'ye ait. Yüksek irtifaya sahip, Türkiye'nin doğusundaki dağlarımıza bakıyoruz. Mesela Ağrı Dağı olabilir. Bizim geliştirdiğimiz mobil motor test bremzesini Ağrı Dağı'na götürüp kurarak test yaptığınızda aslında 17 bin ila 20 bin feette test gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu da gerçek uçuş şartlarına çok yakın oluyor. Bir aksilik olmazsa bu yıl içinde ilk testlerimizi Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek yerlerinde yapacağız."

"Küçük ölçekli de olsa bir savaş uçağı motoru. Tamamen özgün olarak TEI tarafından tasarlanıp geliştirildi. Milli Muharip Uçak için çok daha yüksek isterleri olan, teknolojinin en üst noktasında bir motor isteniyor. Dünyanın en gelişmiş motorlarından biri olacak. Adım adım gidiyoruz. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 bizim için öğrenme motorlarıdır. Teknoloji geliştirme, validasyon ve yetenek kazanma motorları... Motorlarımız, Milli Muharip Uçak'ın motorunun Türkiye'de yapılabilmesi için çok önemli bir adım. Ekibimize ciddi özgüven kazandırdı. Artık, Milli Muharip Uçak'ın motorunu Türkiye'de yapabileceğimizi biliyoruz. Art yakıcısız 6 bin ya da 10 bin librelik bu motor hem Kızılelma'da hem TUSAŞ'ın yeni geliştirdiği İHA olan Anka-3'te, gerekirse hızlı milli hücum botlarda çok yönlü kullanılabilecek, milli ekonomiye katkısı olacak güzel bir motor olacak."