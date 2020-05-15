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Gündem Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı Celp ve terhis belli oldu
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Celp ve terhis belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar operasyon bölgelerinde koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini bildirdi. Bakan Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. 20 Haziran'dan itibaren bedelli celpleri başlayacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Akar, şu ana kadar operasyon bölgelerinde Kovid-19 vakası görülmediğini bildirdi. Bakan Akar "31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. 20 Haziran'dan itibaren bedelli celpleri başlayacak. 5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak gençlerimizin hepsi teste tabi tutulacak. Sonuç belirlendikten sonra birliklerine sevk edilecekler" dedi.

Bakanı Akar, "(Terörle mücadele) 1 Ocak'tan bugüne kadar 1393 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Hulusi Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Operasyon bölgelerinde corona virüs vakası yok. TSK'daki normalleşme planına ilişkin, ilgili arkadaşlarımızla çalıştık. Buradaki en önemli unsurlardan birisi de operasyonların engellenmemesiydi. Onu da başardık.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran'dan başlatacağız. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz.

BEDELLİ ASKERLİK

31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak.

İDLİB'DE RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Küçük ihlaller olsa da bölgedeki ateşkes devam ediyor. 235 bin civarında Suriyeli kardeşlerimiz evlerine döndüler. Bizim amacımız bütün Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi.

Terörle mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 393 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'NIN LİBYA GÖREVİ

Danışmanlık görevimiz sürüyor, herhangi bir kaybımız yok.

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