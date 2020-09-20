Milli Savunma Bakanı Akar: Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesine sert tepki gösterdi. Bakan Akar, asla kabul edilemeyecek manşetin son derece seviyesiz olduğunu belirterek ,"Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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