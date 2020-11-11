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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tarihe altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiğini belirterek, "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi" ifadelerini kullandı. Akar, "Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar
Milli Savunma Bakanı Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nı dün ziyaret etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Akar, Bakanlık'ta Azerbaycan Ordusu'nun öz topraklarını işgalden kurtarmasından dolayı düzenlenen törene katıldı.

Saygı duruşu ve ulusal marşların çalındığı törende konuşan Akar, sözlerine, öz topraklarında 30 yıldır devam eden haksız işgale son veren Azerbaycan Ordusu'nu tebrik ederek başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığında, Karabağ’da elde edilen zafer dolayısıyla tören düzenlendi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, Karabağ’da elde edilen zaferi birbirlerine sarılarak kutladı.

"Bu harekat bir uyanıştır"

Azerbaycan'ın "artık yeter" diyerek öz topraklarındaki saldırılara son vermek ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta tarihe altın harflere kazanılacak bir zafer elde ettiğini vurgulayan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "iki devlet tek millet" anlayışıyla ebediyen süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da kuvvetlendiğini belirten Akar, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun" diye konuştu.

Azerbaycan Ordusu'nun başarısını büyük bir saygı ile karşıladıklarının altını çizen Akar, "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi" ifadesini kullandı.

"Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan"

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin öz topraklarını kurtarmasının ardından Azerbaycan sokaklarında düzenlenen kutlamaları hatırlatan Akar, "Bu kutlamaların aynısı Ankara'da vardı, İstanbul'da vardı, İzmir'de, tüm Türkiye'de vardı. Herkesin gözleri yaşlı Azerbaycanlı kardeşlerimizin başarılarını kendi başarıları olarak görüp kutluyordu. Bu da bizim kardeşliğimizin, tek millet olmamızın açık, net göstergesi oldu" diye konuştu.

Harekatta şehit olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, "Kederde ve kıvançta bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize haklı davalarında destek vermeyi sürdürecek, onlarla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sözlerinin sonunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında rahmet, minnet, şükranla anan Akar, işaret ettiği hedeflerle Azerbaycan'a yol gösteren umummilli lideri Haydar Aliyev'i de andı.

Akar konuşmasını, "Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan" sözüyle tamamladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Azerbaycan halkının 30 senedir işgal altındaki topraklarını kurtarmanın hasretiyle yaşadığını dile getirdi.

Bu harekat ile Azerbaycan Ordusu'nun vatanı için gözünü kırpmadan canını feda edebileceğini bir kez daha gösterdiğini belirten Hasanov, Türkiye'ye süreçteki sınırsız desteğinden dolayı da teşekkür etti.

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Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.
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