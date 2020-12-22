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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: Komşumuz gerçekleri saptırmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı'nı takip etti. Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'lere ilişkin açıklamada bulunan Akar, "Komşumuz üç ayda 46 NAVTEX, 1 Ekim'den itibaren de Ege ve Doğu Akdeniz'de toplam 22 eğitim sahası ilan etti. Bunlardan sadece ikisini kullandı. Bunların iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı olduğunu kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı yerinde takip etmek üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na geldi.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm sorunlara diyalogla, görüşmeler ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde siyasi çözümlerin bulunmasından yana olduklarını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

  • "Maalesef komşumuz bu konuda son derece yavaş, isteksiz fakat diğer taraftan da bir o kadar özellikle basın yoluyla her türlü gerçek dışı iddialarda, taleplerde bulunmakta, gerçekleri saptırmaya devam etmektedir.

"Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz"

Biz gerginlikten, gerginliğin tırmanmasından yana değiliz. Bir an önce barışın ve huzurun gelmesinden yanayız. Maalesef gerginliği tırmandıranlar komşumuz. Gerginliği artıranlar komşumuz, diyalogdan kaçanlar komşumuz. Bütün ellerinden geleni yapıyorlar fakat biz de diyoruz ki tüm bunlara rağmen elimizden geleni yapacağız ve hiçbir şekilde ülkemizin, milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini çiğnetmeyeceğiz, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün de çözüm olmayacağını herkesin bilmesi gerektiğini tekrar tekrar dile getiriyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz'de herhangi bir gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz
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Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz'de herhangi bir gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz

Yunanistan üç ayda 46 NAVTEX ilan etti

Komşumuz üç ayda 46 NAVTEX, 1 Ekim’den itibaren de Ege ve Doğu Akdeniz’de toplam 22 eğitim sahası ilan etti. Bunlardan sadece ikisini kullandı. Bunların iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı olduğunu da kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 26 ada silahlandırılmış durumda. Anlaşmaya aykırı. Kim bozuyor anlaşmaları? Bunların bilinmesi lazım. Burada birtakım oldubittilerle birtakım yerlere varmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin hak alaka ve menfaatlerini korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz."

ABD'nin S-400 yaptırımları

Akar, ABD'nin S-400'lere ilişkin yaptırım kararına yönelik ise şunları söyledi:

"1982'lerden itibaren bir hava savunma ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı karşılamak için çeşitli çalışmalar yapıldı. 90'larda bu çalışmalar yoğunlaştı. Özellikle 2011'de Suriye'deki olaylarla birlikte bu ihtiyacımız arttı. Burada saklı, gizli bir şey yok. Her şey açık. Son derece şeffaf görüşmelerle, konuşmalarla bu tedarik süreci başladı, gerçekleşti. Şu anda muayene ve kontroller yapılmakta. Bizim siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik faktörler çerçevesinde yaptığımız planımız var.

Bu plan çerçevesinde faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Olaylara soğukkanlı şekilde baktığımızda ABD'nin bu aldığı kararın yanlış olduğunu görmesini ve bu karardan bir an önce dönmesini, bu kararın sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, aynı zamanda da ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini görmelerini bekliyoruz. Bu konuda biz aldığımız karar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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