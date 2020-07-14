Milli Savunma Bakanı Akar: Şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirildi. Komandolarımızın nefesi, hainlerin ensesinde" dedi.
Bakan Akar, şöyle devam etti:
"FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlendi, 1243 kişinin rütbesi geri alındı.
TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız."
Hulusi Akar, "Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan’a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, Azeri kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz" şeklinde konuştu.