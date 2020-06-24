Pençe Kaplan Operasyonunda teröristlerin ağır silah mevziisi olarak kullandığı 150 metrelik tünel imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haftanin'deki Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren komandolar, teröristlerce kullanılmak üzere geliştirilen doğal bir mağara tespit etti.
Mağaranın içinde, hilti kullanılarak tünel açıldığı ve uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi.
- PKK'lı teröristler tarafından ağır silah mevzisi olarak kullanıldığı değerlendirilen mağara ve içerisindeki 150 metre uzunluğundaki tünel komandolarca kullanılamaz hale getirildi.
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Kahraman Komandolarımız, PKK’lı teröristlerin ağır silah mevzii olarak kullandığı, doğal bir mağara içerisine açılmış 150 metrelik tünel tespit etti. https://t.co/G1Vps1GAwr pic.twitter.com/Ewje8sL2bN
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Kahraman Komandolarımız, PKK’lı teröristlerin ağır silah mevzii olarak kullandığı, doğal bir mağara içerisine açılmış 150 metrelik tünel tespit etti. https://t.co/G1Vps1GAwr pic.twitter.com/Ewje8sL2bN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2020