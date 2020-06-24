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Gündem Pençe Kaplan Operasyonunda teröristlerin ağır silah mevziisi olarak kullandığı 150 metrelik tünel imha edildi
ANKARA

Pençe Kaplan Operasyonunda teröristlerin ağır silah mevziisi olarak kullandığı 150 metrelik tünel imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Haftanin'de süren Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, teröristler tarafından ağır silah mevzisi olarak kullanıldığı değerlendirilen mağara ve 150 metrelik bir mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Mağaranın içinde, hilti kullanılarak tünel açıldığı ve uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi.
Mağaranın içinde, hilti kullanılarak tünel açıldığı ve uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haftanin'deki Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren komandolar, teröristlerce kullanılmak üzere geliştirilen doğal bir mağara tespit etti.

Mağaranın içinde, hilti kullanılarak tünel açıldığı ve uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi.

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  • PKK'lı teröristler tarafından ağır silah mevzisi olarak kullanıldığı değerlendirilen mağara ve içerisindeki 150 metre uzunluğundaki tünel komandolarca kullanılamaz hale getirildi.

Mağaranın içinde, hilti kullanılarak tünel açıldığı ve uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi.

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