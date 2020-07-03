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Gündem Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Libyada
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Libya'da

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Libya'da

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya geldi. Akar ve Güler Mitiga Havaalanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında.
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi.

AA
Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdulhakim Abuhalia ile Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililerce karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal Trablus'ta incelemelerde bulundu
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal Trablus'ta incelemelerde bulundu
Türkiye'nin verdiği destekle darbeci Hafter güçlerinden temizlenen Trablus'ta, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal denetimlerde bulundu. Oramiral Özbal, Busetta Deniz Üssü'nde Libyalı mevkidaşı ile bir araya gelerek son durumu değerlendirdi.


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