Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Kaş'ta: Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş adalar var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi bugün Antalya'nın Kaş ilçesinde anma programına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş adalar var.

Maalesef Yunanistan her şeyi kendi menfaatine göre yorumlamakta.

Bunların takipçisiyiz. Bugüne kadar gelmiş faaliyetlerin mahkeme kararlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve oldu bittilere getirilmemesini istiyoruz.

Biz buradaki sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Biz burada bunları söylerken diğer tarafta maalesef Yunan tarafı adalara asker getirip götürmeye devam ediyor.

Meis adası’na sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi sürekli buralara gelinmesi tabi bizleri Türk kamuoyunu rahatsız eder biz bunları provokatif kışkırtıcı olarak görüyoruz.

Silahlanma yarışı başladı Fransa kışkırtıyor. Meis Adası’nın silahtan arındırılması lazım.

Bizim hak ve hukukumuzun tanınması lazım. Macron'un öncülüğünde burada bir tahrik ve kışkırtıcılık var.

Son zamanlarda Yunanistan'da bir silahlanma yarışı başladı.

Fransa'nın tahrik ve teşviki ile gündemde tutulmakta.

Güvenilen dağlara karlar yağmadan diyalog kanalını açmamız lazım.

Bunun çok daha sağlıklı ve akılcı bir yol olduğunu herkesin görmesi lazım.

Bizim anlayışımıza göre gerginliği hiç kimseye yararı yok. Macron'un öncülüğünde bir provokatif bir yaklaşım var.

REKLAM

Yunanistan tahrik edilmekte, yönlendirilmekte. Son 15 günde 4 büyük kara-deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatlar gerçekleştirildi.

Bizim yaptığımız, her yıl yaptığımız tatbikat. Buradaki huzura, istikrara zarar verilmektedir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un hamleleri şimdi açık ve seçil bir şekilde ticari maksadı olduğu kesin.

Yunanistan’dan alacağı paralarla kendisine katkı sağlayacak.

Macron liderliğinde uygulanan politikalardan bir sonuç elde edilemediği ortada bunu kapatmak için bazı roller almaya kalkıyor.

Dünya kamuoyu önünde bunların politikaları çöktü.

Macron bunun verdiği asabiyetle bu hatalarını örtbas etmeye çalışıyor.

Ancak bu yaptıkları ile bunun örtbas edilmesi mümkün değil.

Yunanistan’ın Macron’un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım.

Macron'un politikalarının iflas ettiği ortadadır.

40 bin kilometrelik bir alan Meis Adası’ndan dolayı Yunanistan’a veriliyor bizim bunu kabul etmemize imkan yok. Herkesi aklı selime davet ediyoruz.

O zaman problem çözülmez. Biz hiçbir zaman haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi her zaman söyledik.

Oruç Reis planlı faaliyeti nedeniyle döndü. Oruç Reis’in geri dönüşü ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.

Bu gerekli planlar çerçevesinde yapılan bir faaliyettir.

Herhangi bir şekilde bizim oradaki haklarımızdan vazgeçmemiş söz konusu değildir.

REKLAM

Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamaları

Peşinen şunu söyleyeceğim bu ve benzer söylemler tamamen bir şekilde fitne çalışmalarıdır.

Bu fitne çalışmalarının da bizim asil milletimiz karşısında hiçbir etkisi ve kıymeti yoktur.

Biz her zaman dördüncü toplantı için biz ev sahipliği yapmaya hazırız Yunan komşularımız ne zaman istiyorlarsa buyursun gelsinler konuşalım ve ortada ne var ne yoksa ortaya çıksın istiyoruz.

Biz haklı olduğumuz için konuşmaktan çekinmeyiz.

Macron’da bir rol kapma çabası var. Burada hiçbir temsil yetkisi yok. Avrupa Birliği’nin arkasına sığınıyorlar.

NATO’nun beyin ölümünden bahsedeceksiniz ertesi gün NATO’dan medet umacaksınız.

Artık köprünün altından çok sular geçti.

Türkiye’nin menfaatini korkutmak için ne yapmak gerekiyorsa bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

Bunlar için benim söyleyebileceğim tek söz; Entelektüel namus.

Aynı kişiler burada Meis’e 40 bin kilometre bir alan talep ediyorlar.

Bunu hiç kimse kabul etmez biz akla ve mantığa davet ediyoruz.

Türkiye Libya'da üs kuracak mı?

Bizim bütün diğer konularda olduğu gibi Türkiye son derece hukuka uygun eylemler içinde.

Şu anda BM’nin tanıdığı tek siyasi güç Sarrac hükümeti biz de ilişkilerimizi onlarla yürütüyoruz.

REKLAM

Bunun da saklı gizli bir tarafı yok. Fransa ve Abu dabi Hafter’e çok ciddi destekler sağladı.

Biz oradaki bu saldırıları durdurmaya çalıştık. Oradaki Hafter’in terk ettiği yerlerde 20 tane toplu mezar bulundu.

Biz bunlara karşı mücadele ediyoruz. Biz davet üzerine tamamen insani nedenlerle oradayız.

Herkesin bizim orada ne yaptığımızı çok iyi anlaması lazım.

Bir çok ülke ve BM buradaki Hafter grubunun saldırılarına karşı sessiz kalıyor.

Burada insanlar bir takım ekonomik çıkarlar ve siyasi çıkarlar doğrultusunda taraf oluyorlar.

Bunu da bilip öyle değerlendirmek lazım.

2011’den itibaren Suriye’de yapılan hataların da aynen Libya’da yapıldığını görmekteyiz.

Türkiye Libya’da üs kuracak mı?

Çeşitli eğitim merkezlerinde oradaki Libyalı kardeşlerimizin eğitimine düzenli ordu kurmalarına yardımcı oluyoruz.

Anma töreni

Akar ve komutanlar Kaş Kaymakamlığı'nı ziyaret edecek. Ardından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı.

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Birinci Dünya Savaşı sırasında Meis Adası ve çevresinde görevli bir İngiliz deniz uçağı gemisini batırmıştı.

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker başarılarından dolayı İstiklâl Madalyası'yla öldüllendirilmişti.

FOTOĞRAF 6 Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki 1 aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı'na döndü. Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladı. Oruç Reis, Navtex süresinin dolmasıyla Antalya Limanı'na geri döndü Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demirledi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA Yunan'dan ağır tahrik: Yunanistan bugün Meis Adası'nda bir provokasyona daha imza atacak

GÜNDEM Daha çok sıkıntın olacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerindeyse Macron'a verdi veriştirdi