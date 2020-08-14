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Gündem Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reise refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis'e refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında.
Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

  • Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Donanma Komutanlığına geldi.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer komutanlar tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

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