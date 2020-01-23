Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı. Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz."

Haber Merkezi 23 Ocak 2020, 09:57 Son Güncelleme: 23 Ocak 2020, 10:18 AA