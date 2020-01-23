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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı

Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı. Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz."

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Roketsan'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı." ifadelerini kullandı.

"Libya'da eğitim ve danışmanlık timimiz var"

"Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var." diyen Akar, "Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

"Binlerce insan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor"

Bakan Akar, İdlib’de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insanın kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabaladığını söyledi.

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