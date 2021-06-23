Milli Savunma Bakanı Akar: Afganistan'a yeni asker göndermemiz söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, (Türkiye’nin Afganistan'a Kabil Havaalanı'nda güvenliğin sağlaması amacıyla asker gönderecek mi?), "Afganistan da mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz. Onlarla birlikte bir arayış içindeyiz. Ve önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak açıklamalar ve gerekli tedbirler alınacak. Bir planlama haline dönüşecek ve bunu uygulamaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Akar, "(Karadeniz'de Rus-İngiliz gerilimi): “Hem Rusya’nın hem de İngiltere’nin yaptığı açıklamalar var. Onları gördük inceledik bakıyoruz. Farklı açıklamalar var. Birbiriyle uyumlu açıklamalar değil. Bu konunun gerçeği nedir arkadaşlar bakıyor. Çalışmaları sürüyor, takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

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