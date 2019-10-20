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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yalan ve alçakça haberlerle kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların yayımlandığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" dedi. Akar, "Utanmaz ahlaksız alçaklar 'TSK, Tel Abyad'da çocuklara şunu yaptı', 'TSK, Resulayn'da kadınlara şunu yaptı' diye fotoğraf koyuyorlar, o fotoğrafların biri Vietnam'dan biri Afganistan'dan çıktı. İşte bu alçaklara karşı sadece sahada değil, bilgi savaşları çerçevesinde de mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamada bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 50 sene önce okuduğu "Taş Mektep" olarak adlandırılan Kayseri Lisesi'ne gelişinde kendisi gibi Kayseri Lisesi mezunu eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Akar, konuşmasının ardından onların sorularını da yanıtladı. Bir öğrencinin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine Akar, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, hak ve menfaatleri esastır. Bu çerçevede ülkemizin güneyinde, hudutlarımıza ve oradaki halkımıza karşı herhangi bir şekilde risk, tehdit ve tehlikeye müsaade etmeyeceğiz. Bu harekatla bir taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve evlerinden, topraklarından edilmiş kişiler açılan alana dönebilecekler. Maksat bu, çok açık ve net. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Suriye olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğe son derece saygılıyız."

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"Kaç kere 'Bu işin şakası yok' diye söyledik"

Güvenli Bölge'nin diğer ülkelerle tesis edilmesi konusunda yoğun görüşmeler yaptıklarını anımsatan Akar, şöyle devam etti:

"Yaptığımız görüşmelerde mutabık kaldığımız konuların uygulamasında 49 gün sabrettik ve ciddi bir sonuç alamadık. Bunu bizim muhataplarımız ve dış basın çarpıtıyor. Biz bir günde bu kararı vermedik veyahut başlangıçta biz tek başımıza girmeye karar verip de görüşmeleri herhangi bir şekilde akamete uğratmadık. Biz görüşmelere başladığımızda samimi olarak ABD ve diğer koalisyon ülkeleri ile beraber Güvenli Bölge oluşturma konusunda birlikte çalışmayı düşünerek, bunu bekleyerek görüşmeler yaptık. Daha sonra mutabık kaldığımız konuların uygulanmasında da 49 gün onlarla beraber bu işleri umutla yaptık.

  • Gördük ki verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor, teröristler her geçen gün daha da güçleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Silahlı Kuvvetlerimizin planları çerçevesinde harekata başladık, 9 Ekim saat 16.00. Mehmetçik, büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla, tahminlerin çok ötesinde yüksek bir performansla hedeflerine ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. Biz bunu bütün dünya aleme ilan etmiştik, vaziyet böyle, biz bunu yaparız diye. Kaç kere bu işin şakası yok diye söyledik."

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Akar'ın kimyasal silah açıklaması: TSK'nın envanterinde yoktur

Sivillerin zarar görmemesi için hem harekat sırasında hem planlama safhasında hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan Akar, "Fakat bir sürü iftira, bir sürü bühtan, yalan haberler var. Anadolu Ajansı burada çok önemli bir iş yapıyor. Yalan fotoğrafları alıyorlar, gerçeklerini ortaya koyularlar." diye konuştu.

  • Akar, "Utanmaz ahlaksız alçaklar 'TSK, Tel Abyad'da çocuklara şunu yaptı', 'TSK, Resulayn'da kadınlara şunu yaptı' diye fotoğraf koyuyorlar, o fotoğrafların biri Vietnam'dan biri Afganistan'dan çıktı. İşte bu alçaklara karşı sadece sahada değil, bilgi savaşları çerçevesinde de mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bizim tek hedefimiz terörist"

Sivillere zarar verilmesi gibi bir konunun asla söz konusu olmayacağını belirten Akar, "Operasyon sahasında sivillere, dini yapılara, çevreye, kültürel, tarihi yapılara zarar vermemiz mümkün değil. Harekat sonrasında bir Rakka'nın, Musul'un, Doğu Guta'nın fotoğraflarına bakın bir de Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekat sonrası Afrin'e bakın, Resulayn'a, Tel Abyad'a bakın." diye konuştu.

Bu konuda TSK’nin övünülecek bir yeteneğe, bilgi birikimine, performansa sahip olduğunu belirten Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristtir." dedi.

Yalan, alçakça haberlerle kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların yayımlandığına dikkati çeken Akar, "Yalan haberlerle kimyasaldan bahsediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok." ifadelerini kullandı.

PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor
OYNAT 01:05
PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ediyor. TSK, ''Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir'' açıklamasında bulundu.


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Yabancı Mensupları kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "

PYD’nin bıraktığı 750 DEAŞ’lının 195’i yakalandı. Amerika 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır ama bu söz bilaistisna yerine getirilmemiş olursa 120'nci saatin sona erdiği dakika, Barış Pınarı Harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik" dedi. Trump'ın mektubu ile ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir işletmeye ait inşaat alanında, 'Sarı Ömer' ve 'Sarı kız' adlarıyla bilinen, zehirli ve et yiyen örümcek bulundu. Cam fanusa konulan örümceğe işletme sahibi İsmail Embiyaoğlu, 'Hüsamettin' adını verdi. Embiyaoğlu, "Bir kadın geldi, görünce bıraktı kaçtı, o da korktu. 'Böyle bir hayvanı ben hiç görmedim' dedi. Daha sonra bunu Facebook'tan paylaştık. 'Sarı kız' gibi isimlerle paylaşımın altına yorumlar geldi. En çok Güneydoğu'da gözüktüğü ve çok zehirli olduğu söylendi. Her gün et veriyoruz" ifadelerini kullandı.
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