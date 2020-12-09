Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Irak'ın kuzeyine bir ayda 28 operasyon yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı.
Karabağ'daki anlaşma
Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor.
FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi
S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir.
Ayrıntılar birazdan...