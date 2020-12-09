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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irakın kuzeyine bir ayda 28 operasyon yapıldı
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Irak'ın kuzeyine bir ayda 28 operasyon yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonlarla ilgili "PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon icra edildi" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

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