Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, İdlib ve Libya ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "(Akar-Şoygu görüşmesi) Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, İdlib ve Libya ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.
Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerektiğini aktardı.