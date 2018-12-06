Milli Savunma Bakanlığı'nda yeni askerlik toplantısı

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Akar'ın başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

Bakan Akar'ın Başkanlığında MSB'de yapılan ve Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcılarının katıldığı toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dâhil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.https://t.co/wG9pLHcOmx pic.twitter.com/YeYy69lBP4 — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 6 Aralık 2018