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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığından 'komando' paylaşımı: Engel tanımaz aşarız

Milli Savunma Bakanlığından 'komando' paylaşımı: Engel tanımaz aşarız

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından komandoların zorlu eğitiminin anlatıldığı video paylaşıldı. Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündemde olduğu dönemde "Engel tanımaz aşarız" başlığıyla yapılan paylaşım kısa süre içinde yoğun beğeni aldı.

Haber Merkezi AA
'Allah Türk komandosunu korusun' ifadesiyle sona eren videoya yönelik takipçilerden gelen yorumlar dikkat çekti.
'Allah Türk komandosunu korusun' ifadesiyle sona eren videoya yönelik takipçilerden gelen yorumlar dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığından, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündemde olduğu bir dönemde "Engel tanımaz aşarız" başlığıyla paylaşılan ve komandoların zorlu eğitiminin anlatıldığı video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabından, komandoların zorlu eğitimlerinden görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı. "Engel tanımaz aşarız" başlığıyla yapılan paylaşım kısa sürede sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarından yoğun beğeni aldı.

Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın söz konusu olduğu dönemde yapılan paylaşımda, komandoların zorlu coğrafyadaki faaliyetlerinin yanı sıra aldıkları ağır eğitimlerden görüntülere yer verildi.

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Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında: Eğirdir Dağ Komando Okulu savaş provasını böyle yapıyor

  • "Allah Türk komandosunu korusun" ifadesiyle sona eren videoya yönelik takipçilerden gelen, "Vur Mehmedim", "Dualarımız sizinle" "Hepimiz Mehmetçiğiz" yorumları dikkati çekti.
Engel tanımaz aşarız

Engel tanımaz aşarız

Milli Savunma Bakanlığından 'komando' paylaşımı.
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