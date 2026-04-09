Milli Takım marşı öğrencilerden

04:009/04/2026, Perşembe
Fotoğraf: Arşiv
MEB Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Milli Takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağını söyledi. Tekin, “TFF Başkanı’nın da rızasını aldım. 105 güzel sanatlar lisemizde 20 bin öğrencimiz, 3 bin 228 öğretmenimiz var, bunların 1062'si müzik öğretmeni” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Milli Takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağını duyurdu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Dünya Kupası'ndaki Türkiye-Avustralya maçı sebebiyle bir gün öne çekilerek 13 Haziran'a alındığını hatırlatan Tekin, sınav sonuçlarının takviminde ise herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Okullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başla-tılacağını aktaran Yusuf Tekin, şunları kaydetti: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının da rızasını aldım. Bizim şu anda Türkiye genelinde 105 güzel sanatlar lisemiz var ve burada da yaklaşık 20 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Aynı şekilde buralarda toplam 3 bin 228 öğretmenimiz var, bunların 1062'si müzik öğretmeni. Müzik öğretmen-lerimiz de çok farklı alanlarda kemandan, Türk Halk Müziği, koro eğitiminden, vurmalı çalgılardan, kanun, çello, klasik kemençe gibi. Şimdi dedik ki şöyle bir şey başlatabilir miyiz acaba? Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz?

Bir yarışma başlattık. Biz yazacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza da şunu sordum, 'Biz yazalım, yarışma yapalım, beraber değerlendirelim. Siz eğer kullanmayı uygun bulursanız kullanın.' Federasyon Başkanımız hemen anında döndü ve 'Biz de varız bu işin içerisinde' dedi"


