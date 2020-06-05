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POLİTİKA

Milli uydu İmece gelecek yıl uzayda: Milli gözlem uydusu seneye uzayda olacak

Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece’nin son montajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. Üç bakan, ilk genel maksat helikopteri Gökbey’in kokpitinde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mllli gözlem uydusu
Mllli gözlem uydusu

Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece’nin son montajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından son üretim aşamasına geçilecek uydunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor. İmece uydusunun Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli (IYYM) montaj entegrasyon faaliyetleri, içinde bulunulan salgın hastalık şartlarına rağmen 4 ay gibi kısa sürede başarıyla tamamlandı. Projeyle Türkiye’nin askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı çözünürlüklü gözlem uydusunun geliştirilmesi amaçlanıyor. Bakan Varank’ın ev sahipliğindeki toplantıda TÜBİTAK Uzay’ın yürüttüğü yerli ve milli uydu projelerinin son durumu masaya yatırıldı.

SIRADA TÜRKSAT-6A VAR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiindeki (TUSAŞ) toplantıda Varank, “Testler inşallah eylüle kadar başarıyla neticelendirilirse bundan sonraki aşamada 2021 yılında uzaya fırlatılacak şekilde İmece gözlem uydumuzun son üretim aşamasına geçmiş olacağız. Uydumuzu inşallah 2021’de uzaya fırlatmak istiyoruz. Bunun yanı sıra tasarımından üretimine kadar yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen haberleşme uydumuz Türksat-6A da 2022’de uzaya fırlatılacak. Uzay alanında kazandığınız kabiliyetleri sanayinin ve teknolojinin birçok alanına yayabiliyorsunuz. Bugün Türkiye’nin kendi uydusunu üretebiliyor olması, bu kabiliyetleri kazanmış olması gerçekten çok değerli. İnşallah bu uydularımızı uzayda da göreceğiz” dedi.

BÜYÜK GURUR KAYNAĞI

Milli Savunma Bakanı Akar ise TSK ihtiyaçlarının yüzde 70’ler düzeyinde yerli ve milli imkanlarla karşılandığını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların meyvelerinin silahlı kuvvetlerimizin vazifesini yapmasına çok büyük katkılar sağlayacağını da belirtmek istiyorum. Bu konudaki gelişmelerin çok değişik alanlarda devam edeceğini, bu sayede ülkemizin güvenliği, savunması bakımından silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının da kimseye muhtaç olmadan karşılanmasının gururunu ve rahatlığını yaşayacağız.”

MİLLİ GÖZLEM UYDUSU SENEYE UZAYDA OLACAK

Gökbey hatırası
  • TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den çalışmalara ilişkin aldıkları brifingin ardından Milli Savunma Bakanı Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, uçuş işlemleri hangarlarını ziyaret etti. F-16’nın kritik sistemlerinin millileştirilmesi projesi ile Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (Hava Soj) Projesi’nde kullanılacak uçaklarda incelemelerde bulunan üç bakan, daha sonra yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey’in yanına gitti. Bakanlar, çalışmalara ilişkin Kotil’den bilgi aldı ve helikopterin kokpitinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
FOTOĞRAF 18
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Varank, Akar ve Karaismailoğlu tarafından yapıldı.
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor.
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İmece ile Türkiye'nin sivil ve askeri yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.
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İlk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor.


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