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POLİTİKA TÜRKİYE

Milyonlarca kişi Kabine'den çıkacak kararları bekliyor: Tam açılma olacak mı?

NATO Liderler Zirvesi nedeniyle ertelenen Kabine toplantısı, 21 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantının gündeminde, aşılama takvimi ve vatandaşa nefes aldıracak tam açılmayla ilgili kararları yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milyonlarca kişi Kabineden çıkacak kararları bekliyor: Tam açılma olacak mı?
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İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de NATO zirvesi dolayısıyla önce öne çekilmiş, alınan son karara göre de 21 Haziran pazartesi gününe ertelenmişti. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayına dikkat çekmesi nedeniyle milyonlarca kişi pazartesi günü yapılacak toplantıya çevrildi.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak?

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek. Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, kafe ve restoranların faaliyet gösterdiği 07:00 - 21:00 saatlerinin esnetilmesi bekleniyor.

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