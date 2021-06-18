Milyonlarca kişi Kabine'den çıkacak kararları bekliyor: Tam açılma olacak mı?

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de NATO zirvesi dolayısıyla önce öne çekilmiş, alınan son karara göre de 21 Haziran pazartesi gününe ertelenmişti. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayına dikkat çekmesi nedeniyle milyonlarca kişi pazartesi günü yapılacak toplantıya çevrildi.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak?

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek. Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, kafe ve restoranların faaliyet gösterdiği 07:00 - 21:00 saatlerinin esnetilmesi bekleniyor.

REKLAM

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca paylaştı: 35 milyon doz aşıya ulaştık

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 35 yaş üzerine aşılama yarın başlıyor