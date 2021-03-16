Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler

Menemen Belediyesi'nin 2.5 milyonluk borcu nedeniyle, 2 ay önce kuruma ait zeytinyağı fabrikasına haciz işlemi için yetkililer kuruma geldi. Saat 12.30 sıralarında fabrikaya gelen yetkililer, gerekli işlemleri yapmaya başladı. Bu sırada belediye yetkilileri ile valilik yetkilileri de fabrikaya geldi. Görüşme yapıldı. Belediye yetkililerinin uzlaşı sağlamak için zaman istemeleri üzerine haciz işlemi süre verilerek uygulanmadı.





Ancak tanının sürelerin dolmasına rağmen borcun ödenmesine yönelik gelişme yaşanmaması üzerine bugün alacaklı kişinin avukatı belediyede haciz işlemi başlattı. Belediyede bulunan televizyonlar, buzdolapları ve makam koltuğu dahil olmak üzere bir kısım menkulleri, haczedip muhafaza altına alındı.

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Açıklama yapan Avukat Davut Mücahit, "Aralık 2020'de müvekkil adına Menemen Belediyesi'ne takip başlattık ve ilgili dosya kesinleşti. Menemen Belediyesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerden sonuç alamayınca, belediyeye ait zeytinyağı fabrikasında fiili haciz için geldik. Özellikle belediye başkan yardımcıları hali hazırda zor bir süreçten geçtiklerini, bir gün müsaade edilirse ödeme yapacaklarını belirtip süre istedi. O gün haciz yapmadan ayrıldık. Daha sonra farklı tarihlerde 2 defa daha haciz için geldiğimizde, yine başkan yardımcıları süre istemiş ve yine haciz yapmadan ayrılmıştık.

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OYNAT 00:28 CHP'li Menemen Belediyesi için skandal iddia! Sosyal medyada gündem olan görüntülerde yavru köpeklerin can çekişerek öldüğü görülüyor. İddialar ise oldukça vahim. CHP'li Menemen Belediyesi yetkililerinin kene olduğu gerekçesiyle hayvanlarda ilaçlama yaptığı ve bu sebeple köpeklerin tek tek öldüğü iddiaları hayvanseverleri ayağa kaldırdı. BiP'te paylaş

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Sonraki süreçte muhatap bulamadığımız gibi dosyanın çözümüne ilişkin bir yaklaşım sergilenmedi. Gelinen noktada, bugün tekrar hacze geldik. Yaptığımız görüşmede, olumlu ve çözüme yönelik bir yaklaşım göremedik. Belediyenin televizyonlarını, buzdolapları ve makam koltuğu dahil olmak üzere bir kısım menkulleri haczedip muhafaza altına aldık" dedi.

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"2 milyonluk kameralar 9 milyona alınmış"

Haczin ardından şirket avukatlarının yaptığı açıklama sonrasında Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’dan da açıklama geldi. Pehlivan, 2 milyon 700 bin lira bedelle satın alınabilecekken kameraların 9 milyon lira bedelle ihale edildiğini ifade etti.

Belediye Başkan Vekili Pehlivan, “Saygıdeğer Menemenli hemşerilerim, bugün bazı basın yayın organlarında yer bulan Menemen Belediyesinde makam koltuğunun haczedildiğine ilişkin haberler üzerine sizlere açıklama yapma gereği hissettim. Göreve başladığım günden beri şeffaflık ve hesap verme anlayışında oldum. Belediyenin alacağını, işçi durumunu, esnaf ve müteahhide olan borcunu ilk meclis toplantısında halkımızla paylaştım. Menemenlinin hakkını, hukukunu korumak, tek kuruşuna sahip çıkmak konusunda tüm hemşerilerime söz verdim. Bu söz doğrultusunda geçmiş dönemde yapılan ihaleler ve borçlanmalar hakkında inceleme komisyonları oluşturduk. Bugün belediyemize haciz için gelen kişiler kamera ihalesinden oluşan borcu temlik yolu ile alan faktöring şirketinin yetkilileridir. Kamera ihalesi de incelettiğimiz ihalelerden biri. İhale konusu kameralar 2 milyon 700 bin TL bedelle satın alınabilecek iken, maalesef 9 milyon TL bedelle ihale edilmiştir. Bugün bir yol ayrımında kaldık.

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"Menemenlinin 6 milyon parası çarçur edildi"





Ya kişisel itibarımızı düşünüp ödeme yapacaktık ya da Menemenli hemşerilerimize verdiğimiz sözü tutup onların hakkını hukukunu savunacaktık. Bugün ikinci yolu seçtik. Tekrar aynı durumla karşılaşırsak yine aynı tercihi seçeceğiz. Biz menzilden ziyade yolculuğa sevdalı, makamlara değil milletin gönlüne talip olan bir anlayışın temsilcileriyiz. Bugün de aynı anlayışla makam koltuğu gidiyorsa gitsin ama Menemenlinin 6 milyon parası çarçur edilmesin dedik. Daha önce 1 liralık malı 4 liraya Menemen Belediyesine satmış olanlar gerekli indirimleri yapmadıkları sürece tavrımızda bir değişiklik olmayacaktır. Korumaya çalıştığımız kişisel itibarımız değil Menemen’in, Menemen’de yaşayan 200 bin insanın hakkıdır, hukukudur” dedi.

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Öte yandan Menemen'de 1 Mart 2019'da göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 'zimmet ve irtikap' suçlamalarından hakkında yürütülen soruşturma üzerine İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Geçen Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Kura çekimi ile başkanvekilliğine ise AK Parti'li Aydın Pehlivan seçildi ve geçen ocak ayında göreve başladı.







