Minibüs kamyona arkadan çarptı 5 kişi öldü

Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde meydana gelen korkunç kazada, Sivas’tan Tokat istikametine giden 58 AAE 502 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı istikamette seyir halindeki 58 TC 344 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada araç içinde sıkışan sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42), Ali Karakuş’un (42) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.