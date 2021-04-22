Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Minik Alperenin ölümünde kan donduran ifadeler Alpereni annesi ile birlikte gömdük
KAYSERİ

Minik Alperen'in ölümünde kan donduran ifadeler: Alperen'i annesi ile birlikte gömdük

Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin dövülerek öldürülmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan anne Emel Öner ile Harun Sezer'in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Harun Sezer, "Bir parça kanepe örtüsü ile perde aldık, Alperen'in üstünü çıkarıp kefenledik. Alperen'i annesi ile birlikte çukura gömdük" dedi.

Haber Merkezi DHA
Minik Alperenin ölümünde kan donduran ifadeler: Alpereni annesi ile birlikte gömdük
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldürmüştü.

Geçen yıl 15 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi, Güney Mahallesi Güney Sokak'ta meydana gelen olayda Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa verdi. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra durumu Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Bu durumu öğrenen Sezer ise kaçarak kayıplara karıştı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Cinayet şüphelisi olarak aranan Harun Sezer ise 29 Haziran'da polisin çalışması sonucu yakalanıp mahkemece tutuklandı.

Sanıklar hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3’üncü duruşmasına sanıklardan Harun Sezer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık anne Emel Öner ise cezaevine bağlantı kurulamaması nedeniyle duruşmaya katılamadı. Aile ve Sosyal Bakanlığı avukatının da müdahil olduğu duruşmada sanık Harun Sezer’in ağabeyi ve yengesinin de aralarında olduğu 3 kişi tanık olarak dinlendi.

DHA

'ALPEREN'İN ÜSTÜNÜ ÇIKARIP KEFENLEDİK'

Savunmasını yapan Harun Sezer, savcılık ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Alperen'e tokat atmadım. Hiçbir şekilde kafasını yere ve duvara vurmadım. Alperen öldüğünde başında değildim. Emel'i hiçbir şekilde tehdit etmedim. Alperen'i Emel ile birlikte boş odaya götürüp bıraktık. Bir parça kanepe örtüsü ile perde aldık, Alperen'in üstünü çıkarıp kefenledik. Alperen'i annesi ile birlikte çukura gömdük. Bunun dışında üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada savcı, mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, anne Emel Öner’in ‘çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme’ suçundan beraatini, ‘suç delillerini yok etme gizleme’ ile ‘kişinin hatırasına hakaretten’ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını isterken, sanık Harun Sezer’in, ‘çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Emel Öner’in tutuklu bulunduğu cezaevine bağlantı kurulamaması nedeniyle duruşmayı karar vermek üzere Mayıs ayına erteledi.

Kayseri'deki vahşi cinayette önemli gelişme: Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömdüler
GÜNDEM
Kayseri'deki vahşi cinayette önemli gelişme: Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömdüler

Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
GÜNDEM
Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı

Canice boğularak öldürülen minik Alperen'in son görüntüleri
OYNAT 00:00
Canice boğularak öldürülen minik Alperen'in son görüntüleri
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs, oluşturulan özel ekip tarafından 9 gün sonra saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. Şahsın ifadesinde Alperen'i ağladığı için öldürdüğünü annesini ise odaya kilitlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan minik Alperen'in de can vermeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.


Abone Ol Google News
Annesi ile birlikte gömdük

Annesi ile birlikte gömdük

​Minik Alperen'in ölümünde kan donduran ifadeler.
Silah satışını kısıtlıyor

Silah satışını kısıtlıyor

Riyad kararı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti.
İlk ramazanmahyası asıldı

İlk ramazan
mahyası asıldı

Ramazanın son cuması ibadete açılacak.
İzmir'de kan donduran cinayet

İzmir'de kan donduran cinayet

​'Kirasını veriyorum istediğimi yaparım' dedi ev sahibini öldürdü.
Peş peşe iki deprem

Peş peşe iki deprem

​Balıkesir Sındırgı'nın ardından Datça da sallandı
Patlama ve roket alarmı duyuldu

Patlama ve roket alarmı duyuldu

​İsrail, Suriye topraklarından bir füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.

Yaptırımlara<br>ilişkin yol haritası

Yaptırımlara
ilişkin yol haritası

​ABD, Viyana'daki görüşmelerde haritayı İran'a sundu.

Savcı peşini bırakmıyor

Savcı peşini bırakmıyor

HDP'li Tuma Çelik'in beraat kararına itiraz.
Beşinci kol faaliyeti

Beşinci kol faaliyeti

​128 milyar dolar yalanı; baştan sona yanlış, baştan sona cehalet.
Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.
Dolar vurgununu iyi bilirsiniz

Dolar vurgununu iyi bilirsiniz

Faik Öztrak ​2001'deki vurgunda başroldeydi.
Dürziler İsrail askeri olmak istemiyor

Dürziler İsrail askeri olmak istemiyor

​Ordudaki oranları Yahudilerden yüzde 85 daha fazla.
23 Nisan da eklendi

23 Nisan da eklendi

​Kısıtlamalar bu akşam başlayacak.
Sabrımızı sınamayın

Sabrımızı sınamayın

Rusya'dan, ​Avrupa ve ABD'ye gözdağı.
Bu kez ırkçılar kaybetti

Bu kez ırkçılar kaybetti

George ​Floyd'un katiline 40 yıl hapis cezası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.