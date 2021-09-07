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ANKARA

Minik narkotikçiler için eğitim-öğretim dönemi başladı

Türk Polis Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabından yavru narkotik köpeklerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda "Minik narkotikçiler için de eğitim-öğretim dönemi başladı." ifadelerine yer verildi. Sevimli köpeklerin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi AA
Minik narkotikçiler için eğitim-öğretim dönemi başladı
Minik narkotikçiler için eğitim-öğretim dönemi başladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yavru narkotik köpeklerinin yer aldığı sevim bir paylaşım yapıldı. Yeni eğitim-öğretim yılına atıf yapılarak yapılan paylaşımda "Minik narkotikçiler için de eğitim-öğretim dönemi başladı." ifadelerine yer verildi.

9-24 hafta eğitim görüyorlar

Türk Polis Teşkilatının "hassas burunları" köpekler, Gölbaşı'ndaki Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Şube Müdürlüğünde eğitiliyor. Eğitimlerde daha çok Alman çoban köpeği, Belçika çoban köpeği, Hollanda çoban köpeği, golden retriver, labrador retriver ve cocker spaniel cinsleri tercih ediliyor.

Köpekler, idarecileriyle uyuşturucu, patlayıcı, silah-mühimmat, canlı insan, kadavra, banknot, özel operasyon, asayiş devriye, çay-tütün ve iz takip alanlarında 9 ile 24 hafta arasında değişen sürelerde eğitimlere alınıyor.

  • Formda kalmaları için merkezde her gün eğitim verilen köpekler, alttan ısıtmalı barınaklarda kalıyor ve bakımları uzman personel tarafından yapılıyor.
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