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Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

12:06 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ankara, Kahire'den Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'yi ağırlayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle gerçekleşecek görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

İki bakan, görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda 2013 yılından bu yana maslahatgüzar seviyesinde bulunan diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçiler seviyesine çıkarılmasına ilişkin adım da masaya yatırılacak.

Şükri, son olarak 27 Şubat tarihinde deprem felaketinin ardından Mısır'dan gelen insani yardım malzemelerinin teslim töreni için Mersin'e gelmiş ve Çavuşoğlu ile bir görüşme yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 18 Mart tarihinde, 11 yıl sonra dışişleri bakanları seviyesinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve mevkidaşı Şükri ile bir araya gelmişti.



#Semih Şükri
#Mevlüt Çavuşoğlu
#Türkiye
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