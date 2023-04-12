Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Türkiye'ye geliyor

Toplantıda 2013 yılından bu yana maslahatgüzar seviyesinde bulunan diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçiler seviyesine çıkarılmasına ilişkin adım da masaya yatırılacak.

Şükri, son olarak 27 Şubat tarihinde deprem felaketinin ardından Mısır'dan gelen insani yardım malzemelerinin teslim töreni için Mersin'e gelmiş ve Çavuşoğlu ile bir görüşme yapmıştı.