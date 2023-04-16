Mısır Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Geçtiğimiz Kasım ayında Katar''ın başkenti Doha'da Dünya Kupası açılışı için düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin el sıkışmasıyla başlayan ardından diplomatik kanalların bir bir açılmasıyla devam eden süreç hız kesmeden devam ediyor. Mısır'dan bir adım daha geldi, ülkeyi ziyerete gidecek Türk vatandaşlarından vize alınmayacak. Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.