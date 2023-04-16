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Gündem

Mısır Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Mısır'dan Türkiye'ye 11 yıl sonra ilk kez resmi ziyaret gerçekleşmesinin ardından vize kararı geldi. Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

07:53 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Geçtiğimiz Kasım ayında Katar''ın başkenti Doha'da Dünya Kupası açılışı için düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin el sıkışmasıyla başlayan ardından diplomatik kanalların bir bir açılmasıyla devam eden süreç hız kesmeden devam ediyor. Mısır'dan bir adım daha geldi, ülkeyi ziyerete gidecek Türk vatandaşlarından vize alınmayacak. Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.


Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.


Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



#Mısır vize kararı
#Türkiye
#Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen
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