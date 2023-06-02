Mısır'la diplomaside protokol yükseliyor: 10 sonra büyükelçi

Süreçte Mısır Dışişleri Bakanlığı da protokol servisine büyükelçilik ile ilgili beyanını bildirecek. Diplomatik kaynaklar, iki ülkenin büyükelçi ataması sonrasında Erdoğan ve Sisi’nin de yüz yüze görüşeceğini ifade etti. Mısır’da 2013’te Mursi’nin yönetimden uzaklaştırılması üzerine ilişkiler kopma noktasına gelmiş, büyükelçiler karşılıklı olarak çekilmişti. 9 yıldır boş olan Kahire’ye geçen yıl nisan ayında Büyükelçi Salih Mutlu Şen maslahatgüzar olarak atanmıştı. Mısır’ın Ankara Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı olarak görevine devam eden Amr Soliman El Hamamy’nin de yeni dönemde Mısır’ın 2013’ten sonra atanan ilk büyükelçisi olması bekleniyor.