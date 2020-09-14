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POLİTİKA

Mısır’la temas ve yakınlaşma var

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Mısır ile Türkiye arasında bir yakınlaşma ve temas olduğunu söyleyerek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sisi arasındaki siyasi anlaşmazlıkları gözönüne almaksızın fiili olarak temas olması gerekiyor. İki hükümet ve iki halk yakınlaşmalıdır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasin Aktay
Yasin Aktay

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, var olan siyasi anlaşmazlıklara rağmen gördüğü ve duyduğu kadarıyla Mısır ile Türkiye arasında bir yakınlaşma ve temas olduğunu söyledi. Aktay, Katar merkezli Araby21 sitesine verdiği röportajda bölgedeki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara ile Kahire arasında temas olup olmadığına ilişkin sorulan soruya Aktay, "Kesin bilgim yok. Ancak, duyduğum ve gördüğüm kadarıyla taraflar arasında bir yakınlaşma ve temas var" yanıtını verdi.

İKİ HALK YAKINLAŞMALI

Aktay, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sisi (Mısır Cumhurbaşkanı) arasındaki siyasi anlaşmazlıkları göz önüne almaksızın fiili olarak temas olması gerekiyor. İki hükümet ve iki halk yakınlaşmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Libya'daki varlığına ilişkin değerlendirmede bulunan Aktay, "Duruşumuz ve Libya'daki varlığımız ıslah ve barışın tesis edilmesinden ve Libyalılara Libya'yı bırakmaktan başka bir şey değildir. Bu hiçbir şekilde işgal değildir. Mısır'ın da bu yaklaşımı benimseyeceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞGALCİLER LİBYA’DAN ÇIKMALI

  • Aktay, Libya'da barışın tesis edilmesi için ülkenin birliği ve istikrarının korunması gerektiğini, bu vizyona karşı herhangi bir itiraz imkanı olmadığını ve üzerinde uzlaşı olması gerektiğini söyledi. "Bu konuda anlaşırsak, Mısırlıların tüm çıkarları da korunmuş olacaktır" diyen Aktay, bu durumda Libya'yı işgal etmek isteyen bütün işgalcilerin de oradan çıkmaları gerektiğini belirtti.

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