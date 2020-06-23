MiT kumpası davası başladı: Kamu güvenliği nedeniyle dava kapalı görülecek

FETÖ’nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 6 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Farklı cezaevlerinde tutuklu olan aralarında Yurt Atayün'ün de bulunduğu 5 sanık, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı. Aralarında Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy ve Erol Demirhan'ın bulunduğu 7 sanık salgın sürecinden dolayı duruşma salonuna gelmek istemediklerini bildirdi.

HERKES SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı, MİT'i temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, duruşmanın kapalı yapılması talebinde bulunduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye sokabilecek belge ve bilgilerin ortaya çıkma ihtimali nedeniyle ilgili yasa gereği duruşmaların kapalı olarak yapılmasına, duruşma içeriğiyle ilgili yayın yasağı getirilmesine karar verdi. Mahkeme, taraflar dışındaki herkesi salondan çıkarttı.