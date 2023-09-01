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MİT nokta atışı ile avladı: PKK'nın sabotajcısı Rezan Güngen etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

09:48 . 1/09/2023 Cuma
AA
Terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen adlı terörist.

Terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen adlı terörist.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

MİT, son olarak bölücü örgütün saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği
Rezan Güngen
adlı teröristi, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kuryeci de avlanmıştı

MİT, geçtiğimiz günlerde PKK/KCK'nın sözde Irak-Suriye kurye sorumlusu terörist
Kadri Encu
'yu da etkisiz hale getirmişti. Terörist Encu ilk defa Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldığı dönemde MİT'in takibine takıldı.


#MİT
#operasyon
#PKK
35 dakika önce
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