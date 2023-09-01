MİT nokta atışı ile avladı: PKK'nın sabotajcısı Rezan Güngen etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen adlı terörist.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
MİT, son olarak bölücü örgütün saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği
Rezan Güngen
adlı teröristi, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Kuryeci de avlanmıştı
Kuryeci de avlanmıştı
MİT, geçtiğimiz günlerde PKK/KCK'nın sözde Irak-Suriye kurye sorumlusu terörist
Kadri Encu
'yu da etkisiz hale getirmişti. Terörist Encu ilk defa Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldığı dönemde MİT'in takibine takıldı.
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35 dakika önce