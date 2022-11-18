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POLİTİKA

MİT: PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

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Haber Merkezi AA
MİT: PKKnın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2000'li yılların başında örgüte katıldığı, örgüte katıldıktan sonra uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterdiği, ilerleyen yıllarda PKK/KCK'nın Türkiye metropollerinde gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen Özel Güç yapısına katılan ve örgüt yöneticilerinden olan Suriyeli PKK/KCK kadrosu Norşin Afrin adlı örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi.

Afrin'in 4 koruması da MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını verdiği belirlenen Norşin Afrin'in, TSK'nın Suriye'deki operasyonlarına karşı örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemleri organize ettiği öğrenildi.

Irak/Gare alanında Özel Güç sorumlusu olarak faaliyet gösteren Norşin Afrin, Pençe-Kilit Harekatı'na karşılık teröristleri yönlendiriyordu. HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi olduğu, aynı zamanda Gare YJA Star Sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.

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