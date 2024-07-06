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MİT provokatörlerin peşini bırakmıyor: Azez'de Türk bayrağına saldıran bir şahıs daha yakalandı

Geçtiğimiz hafta Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar sırasında Azez'de Türk bayrağına saldıran bir provokatör daha paketlendi. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı. Provokatör, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim." ifadesini kullandı.

23:45 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:04 - 7/07/2024 Pazar
Azez'de Türk bayrağına saldıran şahıs MİT'in çalışmasıyla yakalandı.
Azez'de Türk bayrağına saldıran şahıs MİT'in çalışmasıyla yakalandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlardan bir kişi daha Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmayla yakalandı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Haziran'da Kayseri'de ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşandı.

Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MİT peşine düştü SMO yakaladı

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.

Türk bayrağına saldırıda bulunan şüpheli, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim." ifadesini kullandı.



#Azez
#Türk Bayrağı
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#MİT
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