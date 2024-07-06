MİT provokatörlerin peşini bırakmıyor: Azez'de Türk bayrağına saldıran bir şahıs daha yakalandı

Kayseri'deki olayların ardından dün İstanbul'da provokatörler boş durmadı. Maslak'ta bir şahıs restoranda yemek yiyen Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi'nin de aralarında bulunduğu yatırımcılara bıçak çekerek küfür etti. Şüphelinin bıçakla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen M.İ'nin olay esnasında alkollü olduğu belirlendi. 'Kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.