MİT Süleymaniye'de avladı: PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Gülsün Silgir etkisiz

Filistin kökenli Alman vatandaşı Basyuni ailesi, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 4 gün süren kurtarma operasyonunun ardından Gazze Şeridi'nden çıkarıldı. Aile, İsrail'in 7 Ekim sonrası katliamları başlayınca Almanya ve ABD makamlarından talepte bulunmuş ancak bu isteği karşılıksız kalmıştı.