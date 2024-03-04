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MİT Süleymaniye'de avladı: PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Gülsün Silgir etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

10:02 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:11 - 4/03/2024 Pazartesi
AA
PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Gülsün Silgir
PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Gülsün Silgir
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki
Sara Hogir Riha
kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.


Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.


2011'den bu yana eylemlere katılıyordu

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı,
2011'den bu yana eylemlere katıldığı
ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in,
2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında
faaliyet yürüttüğü tespit edildi.


#etkisiz hale getirildi
#Gülsün Silgir
#MİT
#Süleymaniye
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