MİT Süleymaniye'de öldürdü: Şehit diplomatın intikamı alındı

MİT, PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu “Hasan” kod adlı Celal Kaya’yı Süleymaniye’de avladı. PKK’lı Kaya, uzun zamandır Irak’ın kuzeyinde faaliyet yürütüyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya’nın liderlik ettiği şebeke, Irak’ın kuzeyinde görevli Mehmetçik’e yönelik saldırı öncesi istihbarat toplanması ve Türk kamu görevlilerinin alıkoyulmasına dönük eylemler planlıyordu.

PKK elebaşlarını kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip eden MİT, örgüt mensuplarının gizlilik içinde hareket ettiğini tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden Teşkilat, Celal Kaya’ya dair istihbarat elde etti. Dikkat çekmemek için bölgede görevli ekip sık sık değiştirildi. Kimi zaman birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri kullanıldı. MİT, elebaşı teröriste ulaşmak için birçok yol izledi. Yeri ve konumu tespit edilen PKK’lı Celal Kaya, saha ajanlarınca anbean takip edilerek operasyon için uygun koşulların oluşması beklendi. En uygun zamanda operasyon için düğmeye basıldı. PKK’lı terörist, Irak’ta Süleymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonla terör örgütünün istihbarat ağına da ağır darbe vurulmuş oldu.