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MİT Süleymaniye'de öldürdü: Şehit diplomatın intikamı alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 2019 yılında Kuzey Irak’ta Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği saldırının azmettiricisi, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Operasyonla terör örgütünün istihbarat ağına da ağır darbe vurulmuş oldu.

Operasyonla terör örgütünün istihbarat ağına da ağır darbe vurulmuş oldu.

MİT, PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu “Hasan” kod adlı Celal Kaya’yı Süleymaniye’de avladı. PKK’lı Kaya, uzun zamandır Irak’ın kuzeyinde faaliyet yürütüyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya’nın liderlik ettiği şebeke, Irak’ın kuzeyinde görevli Mehmetçik’e yönelik saldırı öncesi istihbarat toplanması ve Türk kamu görevlilerinin alıkoyulmasına dönük eylemler planlıyordu.


ADIM ADIM TAKİP

PKK elebaşlarını kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip eden MİT, örgüt mensuplarının gizlilik içinde hareket ettiğini tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden Teşkilat, Celal Kaya’ya dair istihbarat elde etti. Dikkat çekmemek için bölgede görevli ekip sık sık değiştirildi. Kimi zaman birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri kullanıldı. MİT, elebaşı teröriste ulaşmak için birçok yol izledi. Yeri ve konumu tespit edilen PKK’lı Celal Kaya, saha ajanlarınca anbean takip edilerek operasyon için uygun koşulların oluşması beklendi. En uygun zamanda operasyon için düğmeye basıldı. PKK’lı terörist, Irak’ta Süleymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonla terör örgütünün istihbarat ağına da ağır darbe vurulmuş oldu.


Suikasta beşinci çizik

MİT, Köse’nin şehit edildiği saldırıyla ilgili daha önce de suikastın planlayıcısı ve azmettiricisi “Doğan Nurhak” kod adlı Erdoğan Ünal, “Botan” kod adlı Hacı Kurhan, “Kendal” kod adlı Metin Akgün ve “Serdem” kod adlı Muhammed Yıldız’ı etkisiz hale getirmişti. Bu kez suikastın azmettiricisi Celal Kaya’nın üstü çizildi.


MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi
MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından bir yenisini daha imza attı. MİT'in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ayrı ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları, Mossad tarafından uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi. Ayrıca İsrail istihbaratının belirlediği kişilere yönelik fiziki takip yaptırarak hedef şahısların ikili buluşmalarının fotoğraflanması ve gözetim altına alınması gibi faaliyetleri belgeli tespit etti.

#MİT
#Süleymaniye
#şehit diplomat
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