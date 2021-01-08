MİT TIR'ları davasının kritik ismi Antalya'da tutuklandı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada, 2019'dan bu yana aranan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.M.G. ile kendisine yardım ettiği belirlenen E.K'nın Antalya'da olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edildiler

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ö.M.G. ve E.K gözaltına alındı.

Ö.M.G tutuklandı

Zanlılardan Ö.M.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, E.K ise hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü başka bir ile gönderildi.

Ö.M.G, "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

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