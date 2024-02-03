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MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak İstanbul'da düzenlediği operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli gözaltına alındı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:31 - 3/02/2024 суббота
Güncelleme: 10:48 - 3/02/2024 суббота
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sarıyer’de bir kişinin yaşamını yitirdiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.


Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet tarafından İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bu eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlıları tespit etti.



Adres ve kimlikleri belirlenen zanlıların faaliyetlerinin akamete uğratılması, ülkede gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.


MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliğine yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda zanlının yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.





Ne olmuştu?


Santa Maria Kilisesi’nde 28 Ocak’ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti.


Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23’ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.


Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.



#MİT
#DEAŞ
#İstanbul
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