MİT ve Emniyetten ortak operasyon: FETÖ'nün gaybubet evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu 4 "mahrem imam", örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla FETÖ mensuplarının saklandığı gaybubet evine düzenlenen operasyonda 3'ü ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evde gözaltına alınan şüphelilerin örgütün üst düzey emniyet mahrem imamı oldukları tespit edildi.

GÜNDEM Gaybubet evinde yakalan FETÖ'cüler tutuklandı

Şüphelilerin yakalanmamak ve fark edilmemek için eve giriş çıkış saatlerini sürekli değiştirdikleri, binaya giriş yapmadan önce bina çevresinde tur attıkları ve evlerin uzun zamandır kullanılmadığı izlenimini vermek için kapılarının dış kısmına eski tarihli faturalar bıraktıkları belirlendi.

REKLAM

Ayrıca, zanlıların pandemi sürecinin zorunluluğu olan maskeyi, kendileri için bir gizlenme aracı olarak kullandıkları ve buna benzer bir dizi önlemler aldıkları ortaya çıktı.

Adreste yapılan aramalarda, 155 avro, 200 dolar, 9 gram altın ve iki çeyrek altın ile çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.