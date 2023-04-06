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‘MİT’çiyiz’ yalanıyla 15 milyonluk vurgun

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini “MİT görevlisi” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan H.H.S. ile 4 kişinin Marmaris’teki adreslere baskın yaptı.

04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tutuklama.

Tutuklama.

Kendilerini “MİT görevlisi, istihbarat elamanı ve komutan” olarak tanıtıp 30 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris’te H.H.S.’nin kendisini “MİT görevlisi” olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından H.H.S. ile 4 kişinin, şehit aileleri ile dini derneklere yardım adı altında 15 milyon lira topladıkları belirlendi. Harekete geçen polis, dün sabah Marmaris’teki adreslere baskın yaptı, 4 şüpheli yakalandı. H.H.S. ise Osmaniye’de depremzedeler için para toplarken gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda mermi, büyü kitapları, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Muğla
#MİT
#Polis
#Dolandırıcı
27 dakika önce
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