Gündem Mithat Sancardan İslama hakaret eden HDPli Oya Ersoya destek Öyle bir niyeti yoktu
POLİTİKA

Mithat Sancar'dan İslam'a hakaret eden HDP'li Oya Ersoy'a destek: Öyle bir niyeti yoktu

HDP vekili Oya Ersoy, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, İslam'ı hedef alarak hakaretlerde bulunmuştu. Konuya ilişkin bugün bir açıklama yapan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Ersoy'un söylemlerinde öyle bir niyetin olmadığını söyleyerek, "İnançlara saygı bizim bütün politikalarımızın temelindeki ilkelerin yansımasıdır." dedi.

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Mithat Sancardan İslama hakaret eden HDPli Oya Ersoya destek: Öyle bir niyeti yoktu
HDP'li Mithat Sancar

HDP vekili Oya Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmada, İslam dinini ve Müslümanları hedef almış, "Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 yıl önceki dini toplum ilişkilerini ve 2 bin 500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir." ifadelerini kullanmıştı.

HDP'li Oya Ersoy kandil gecesi haddi aştı: TBMM kürsüsünden İslam'a ve Müslümanlara hakaret
GÜNDEM
HDP'li Oya Ersoy kandil gecesi haddi aştı: TBMM kürsüsünden İslam'a ve Müslümanlara hakaret

SANCAR İSLAM'A HAKARET EDEN ERSOY'A ARKA ÇIKTI

Konuya ilişkin bugün bir açıklama yapan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, açık şekilde İslam'ı hedef alan Ersoy'a arka çıktı.

"Oya Ersoy arkadaşımız hakkında, yaptığı bir konuşma nedeniyle İslam’a hakaret ettiği iddia edilerek bir algı yaratıldı." diyen Sancar, "Konuşmanın tümüne baktığınızda Oya Ersoy’un böyle bir niyeti olmadığı görülür. HDP’nin en önemli ilkeleri arasında inançlara eşitlik ve özgürlük yer alıyor, bunun vazgeçilmez şartı da her türlü inanca saygıdır. İnançlara saygı bizim bütün politikalarımızın temelindeki ilkelerin yansımasıdır." diye konuştu.

HDP'li Oya Ersoy kandil gecesi haddi aştı: TBMM kürsüsünden İslam'a ve Müslümanlara hakaret
OYNAT 00:46
HDP'li Oya Ersoy kandil gecesi haddi aştı: TBMM kürsüsünden İslam'a ve Müslümanlara hakaret
HDP vekili Oya Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmada, İslam dinini ve Müslümanları hedef aldı. AK Parti iktidarına 'gerici' diyen Ersoy, 'Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 yıl önceki dini toplum ilişkilerini ve 2 bin 500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir.' ifadelerini kullandı. HDP vekilinin skandal açıklamalarına AK Parti'li vekiller sert şekilde tepki gösterdi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 'Bu mübarek günde İslam'a hakaret edemezsiniz, yazıklar olsun sana' dedi.
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