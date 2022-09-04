Gündem MİTten Irak operasyonu PKKnın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abiyi etkisiz hale getirdi
POLİTİKA

MİT'ten Irak operasyonu: PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden "Darav Gevda" kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.

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Haber Merkezi AA
MİTten Irak operasyonu: PKKnın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi
PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2011'de PKK saflarına katılan Abi, Şırnak ve Yüksekova'daki terörist faaliyetlerine, örgüt yönetimi tarafından gönderildiği Irak'ta devam etti. Türkiye'de bulunduğu dönemde bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan eylemlere katılan Abi, MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

Terör örgütünün Irak'a gönderdiği Abi, PKK'ya bağlı sözde Sincar Savunma Birlikleri'nde (YBŞ) sözde tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı. En son terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini yürüten Türk vatandaşı Bedirhan Abi, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon
GÜNDEM
MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon

MİT hepsinin üzerini çizdi: İnlerine girip sözde üst düzey yöneticileri tek tek paketledi
FOTOĞRAF 15
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Milli İstihbarat Teşkilatı, hem sınır içi hem de sınır ötesi operasyonları ile nefes kesiyor.
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Son dönemde özellikle terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini hedef alan MİT, düzenlediği nokta operasyonlar ile teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor.
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Özellikle Türkiye’nin sınırı olan Irak’ın kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKKKCKYPGHPG terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini teknik ve fiziki takibe alan MİT, saha personellerinin yanı sıra uzaktan ateş destek unsurları ile nokta operasyonlar gerçekleştiriyor.
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Son bir ayda yaklaşık 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.
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Terör örgütü PKKKCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer
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PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan
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Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Nüsret Tebiş
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Terör örgütü PKKYPG’nin sözde Kobani eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç
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MİT tarafından son dönemde terör örgütü PKK-HPG’nin sözde konsey üyesi terörist Hanım Demir
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Terör örgütü PKKYPG’nin sözde Kobani eyalet yürütme kurulu üyesi Erhan Arman
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Terör örgütü PKKYPG’nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan
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Terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu Yusif Mehmud Rebani
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Terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Kongra-Gel başkanlık divanı üyesi Delal Azizoğlu
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Irak ve Suriye’de gerçekleştirilen sınır ötesi nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
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MİT hepsinin üzerini çizdi
MİT hepsinin üzerini çizdi: İnlerine girip sözde üst düzey yöneticileri tek tek paketledi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son zamanlarda nefes kesen nokta operasyonlar ile terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini bir bir etkisiz hale getiriyor. Son bir ayda terör örgütlerinden yaklaşık 10 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi.

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