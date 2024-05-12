MİT'ten Katar'da Gazze diplomasisi: Kalın Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüştü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile bugün Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi. Hamas'ın, İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede; müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanmasının İsrail tarafına bağlı olduğu hususları ele alındı.