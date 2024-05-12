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MİT'ten Katar'da Gazze diplomasisi: Kalın Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştü. Görüşmede müzakerelerdeki son durum, daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi, ateşkes için sürdürülen girişimler ve ateşkesin sağlanması için topun İsrail sahasında olduğu ele alındı.

18:32 - 12/05/2024 Sunday
Güncelleme: 19:59 - 12/05/2024 Sunday
Yeni Şafak
MİT Başkanı İbrahim Kalın - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
MİT Başkanı İbrahim Kalın - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile bugün Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi. Hamas'ın, İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede; müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanmasının İsrail tarafına bağlı olduğu hususları ele alındı.


#İbrahim Kalın
#İsmail Heniyye
#Hamas
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