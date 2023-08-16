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MİT'ten nefes kesen takip: PKK'nın sözde basın sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlularından Celal Birdal'ı Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

09:29 . 16/08/2023 Çarşamba
AA
PKK/KCK’nın sözde Basın ve Arşiv Sorumlularından Celal Birdal

PKK/KCK’nın sözde Basın ve Arşiv Sorumlularından Celal Birdal

MİT, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin faili olarak aranan Sidar Serhat Kod Celal Birdal’ı hassas bir şekilde takip etti.

MİT, kurduğu ajan ağıyla Sidar Serhat Kod Celal Birdal’ın PKK/KCK’nın HPG Basın ve Arşiv Sorumlularından olduğunu ve Irak’ın kuzeyinde Gara alanında faaliyet gösterdiğini öğrendi.

MİT’in saha ajanları adım adım izledi

MİT, Sidar Serhat Kod Celal Birdal’ın, Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu belirledi. MİT’in saha ajanları, Sidar Serhat Kod Celal Birdal’ın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.

  • MİT, Celal Birdal’ı takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. MİT’in saha ajanları, Celal Birdal’ı adım adım izledi.

Beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz

MİT’in yerdeki ajanları, Sidar Serhat kodun bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye’ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. MİT operasyon için düğmeye bastı. MİT, nefes kesen takip sonrası Sidar Serhat kod Celal Birdal’ı, beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

Lojistik faaliyetlerinde sorumlu seviye rol üstlendi

PKK/KCK- HPG Basın ve Arşiv Sorumlularından Sidar Serhat Kod Celal Birdal, Konya Selçuk Üniversitesi-Mühendislik programında öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında PKK/KCK’nın Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Akabinde, terör faaliyetlerini Suriye ve Irak’ta sürdürdü. Irak/Hakurk alanında ağır silah eğitimi aldı ve Irak/Zap alanına geçerek lojistik faaliyetlerinde sorumlu seviye rol üstlendi.


  • Sidar Serhat kod, Irak’ın kuzeyinde Zap ve Hakurk alanlarında güvenlik güçlerine karşı eylemlerde yer aldı. Bilahare Irak/Gare alanı Here bölgesinde takım sorumluluğuna getirildi. Irak/Gare alanında bulunan Haki Karer Akademisi’nde ideolojik eğitimler verdi ve son olarak HPG Basın ve Arşiv sorumlularından oldu.

MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi
MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından bir yenisini daha imza attı. MİT'in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ayrı ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları, Mossad tarafından uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi. Ayrıca İsrail istihbaratının belirlediği kişilere yönelik fiziki takip yaptırarak hedef şahısların ikili buluşmalarının fotoğraflanması ve gözetim altına alınması gibi faaliyetleri belgeli tespit etti.

MİT ve emniyetten kritik operasyon: FETÖ liderinin yakınları hücre evinde yakalandı
MİT ve emniyetten kritik operasyon: FETÖ liderinin yakınları hücre evinde yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ile kayınvalidesi Mine Öztürk, Sancaktepe'de örgüte ait "gaybubet" evinde, MİT ve İstanbul polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı. MİT ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in, hakkında yakalama kararı bulunan firari oğlu Selman Gülen ile eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk ile Sancaktepe'de örgüte ait bir "gaybubet" evinde kaldığını tespit etti. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, birçok dijital materyal ile birlikte 14 bin Amerikan doları, 560 Estonya kronu para ve 2 sahte kimliğe el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan FETÖ’nün 4 kritik ismi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü İstanbul’da hücre evinde saklanan örgüt üyelerinin, burada yaklaşık bir yıldır saklandıkları, örgüt liderinin talimatı ile Bankasya'ya para yatırdıkları, FETÖ’nün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunanlar ile irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğu tespit edildi. Örgüt elebaşının yeğeni Selman Gülen’in halen FETÖ/PDY’nin güncel finans yapılanmasında faaliyet gösterdiği saptandı. MİT ve emniyet ekipleri tarafından yapılan kritik operasyonla yakalanan FETÖ üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çapraz sorguya alınacak. Zanlılar polisteki ifade işlemlerinin sabah saatlerinden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.


#MİT
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#Irak
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