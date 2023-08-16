MİT'ten nefes kesen takip: PKK'nın sözde basın sorumlusu etkisiz hale getirildi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ile kayınvalidesi Mine Öztürk, Sancaktepe'de örgüte ait "gaybubet" evinde, MİT ve İstanbul polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı. MİT ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in, hakkında yakalama kararı bulunan firari oğlu Selman Gülen ile eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk ile Sancaktepe'de örgüte ait bir "gaybubet" evinde kaldığını tespit etti. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, birçok dijital materyal ile birlikte 14 bin Amerikan doları, 560 Estonya kronu para ve 2 sahte kimliğe el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan FETÖ’nün 4 kritik ismi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü İstanbul’da hücre evinde saklanan örgüt üyelerinin, burada yaklaşık bir yıldır saklandıkları, örgüt liderinin talimatı ile Bankasya'ya para yatırdıkları, FETÖ’nün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunanlar ile irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğu tespit edildi. Örgüt elebaşının yeğeni Selman Gülen’in halen FETÖ/PDY’nin güncel finans yapılanmasında faaliyet gösterdiği saptandı. MİT ve emniyet ekipleri tarafından yapılan kritik operasyonla yakalanan FETÖ üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çapraz sorguya alınacak. Zanlılar polisteki ifade işlemlerinin sabah saatlerinden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.