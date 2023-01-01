Moderatörlüğünü Başkan Fatma Şahin yaptı: GastroAntep'te 'Kadının Gücü' paneli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in moderatörlüğünde Kültür, Sanat ve Gastronomi’de Kadın’ın Gücü Paneli düzenlendi.





Pek Food Kurucu Ortağı Dila Konukoğlu, Empati Sosyal Sorumluluk & Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Topçuoğlu ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi’nin konuşmacı olarak katıldığı panelde kadın bakış açısı, kadının duygusal zekası, üretimde kadının yeri ve gastronomideki değeri üzerinde duruldu.





Festival Park’taki yaklaşık 1 saat süren panelde Başkan Fatma Şahin ve katılımcılar ayrıca içinde bulundukları sektörde yaptıkları çalışmalar, hayat hikayeleri, yaşadıkları zorluklar ve gelecek için yapılması gerekenler üzerine konuştu.





Panelin moderatörlüğünü yapan Başkan Fatma Şahin, açılış konuşmasında katılımcılara ve izleyicilere teşekkür ederek, “Kültür sanat alanında çalışmalar yaparken kadın bakış açısı, kadının duygusal zekası, birlikte kültür, sanat ve gastronomide son durumumuz, yapmamız ve yapmamamız gerekenleri kadının gözünden, gençlerimizle vatandaşlarımızla paylaşacağız. Sorunların temel nedeni empati. Empati yaparak aslında birçok sorunumuz çözülecek” diye konuştu.





Ayşen Ahi ise kadınların üretimdeki yeri üzerine değinerek, “Kadınlar için en büyük rol modellerden biri Fatma Şahin. Gaziantep’te birçok alanda üretici kadınların görünür olmak, onlara inovatif fikirlerde her türlü desteği vermek için buradayız. Kültür ve sanatla iç içeyiz. Gaziantep’in ortak aklı çok iyi çalışıyor” dedi.



