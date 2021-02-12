Montajlı videoyla yapılan algı çöktü: Mahir Ünal 'Topunuz gelin' diye tepki gösterdi

TELE 1 kanalı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katıldığı bir televizyon programındaki sözlerinden bir bölümü alarak algı operasyonu yapmaya çalıştı. TELE 1 kanalı Twitter hesabından Ünal'ın cümlelerinin sadece 13 saniyelik görüntüsünü paylaşarak başlığa "AK Parti'li Mahir Ünal: Bir dönem bu ülkede bardak yoktu" ifadelerini taşıdı.

ÜNAL, TELE 1 KANALINA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TELE 1 kanalının algı operasyonuna tepki göstererek, katıldığı programın moderatörü Hasan Basri Akdemir'in Twitter paylaşımını takipçileriyle paylaştı. Akdemir, programdaki bardak örneğinin verildiği bölümün uzun halini şu cümlelerle paylaştı:

'Türkiye'de bardak yoktu' muhabbeti 8 saniye değil, daha uzun. Bakalım @mahirunal ne demiş?"

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Önce çiftçilerimize dönük açıklamayı kesip, kırptılar. Şimdi 8 saniyelik kesilmiş bir video ile bardak meselesine geldiler. Programın moderatörünü bile isyan ettirdiler. Bakalım sırada ne var. https://t.co/YEWU3l8tXZ — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) February 11, 2021

NE DEMİŞTİ?

Ünal'ın programdaki konuşmasının uzun halinde şunları söyledi:

"Çiftçimizle ilgili sorun var mı tabii ki var. Esnafla ilgili sorun var mı, özellikle son 1,5 yılda. Tabii ki var. Bugün Amerika'da 2,5 Trilyon dolar basmasına rağmen Amerika çok ciddi sorunlarıyla karşılaşıyorsa, Avrupa Birliği 1 trilyon Euro'luk bir finansman oluşturmasına rağmen çok ciddi sorunlar yaşıyorsa, Hollanda da geçen gün yağma olayları yaşandı. Bizdeki gibi de SGK borçlarını erteleme, kredi borçlarını erteleme, diğer taraftan kısa çalışma ödeneğinden tutun da birçok destekleri sağlıyoruz.

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Ama bütün bunlar sorunlar olmadığı anlamına gelmiyor. Ben hep şu örneği veriyorum: Diyorum ki elimizde bir bardak var. Biz 18 yılda bu bardağın yüzde 70'ini doldurduk. Ama yüzde 30'u boş. Şimdi bu bardağın yüzde 30'luk boşluğunu da konuşalım, yüzde 70'lik doluluğunu da konuşalım. Çünkü bir dönem bu ülkede bardak yoktu. Yani bırakın bardağın içindeki suyu, bardak yoktu. Ama şu anda bu bardağı yüzde 70 oranında doldurmuşuz. Yüzde 30'luk boşluk var mı var? Peki biz bu yüzde 30'luk boşluğu da Allah'ın izniyle doldurur muyuz, doldururuz. Sorun şu ki, karşımızda bu yüzde 30'luk ya da yüzde 20lik boşluğu konuşanlar, iktidara geldiklerinde"

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Kaç gündür yürüttüğünüz yalanlarınız, montajlarınız, iftiralarınızla TOPUNUZ GELİN. pic.twitter.com/zoaN2Wcfem — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) February 11, 2021

"İFTİRALARINIZLA TOPUNUZ GELİN!"

Ünal programdaki konuşmasındaki bardak örneğini verdiği bölümü paylaştıktan sonra ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, DEVA Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç, CHP Milletvekili Ensar Aytekin'in sosyal medya paylaşımlarını paylaşarak tepki gösterdi.

Ünal, "Önce çiftçilerimize dönük açıklamayı kesip, kırptılar. Şimdi 8 saniyelik kesilmiş bir video ile bardak meselesine geldiler. Programın moderatörünü bile isyan ettirdiler. Bakalım sırada ne var. Kaç gündür yürüttüğünüz yalanlarınız, montajlarınız, iftiralarınızla topunuz gelin" ifadelerini kullandı.

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