MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor: MİT ipin ucunu yakaladı gerisi geliyor!

MOSSAD'a yönelik 2024 yılındaki ilk operasyon 5 Ocak tarihinde İstanbul merkezli 8 ilde düzenlendi. Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'inin tutuklandığı soruşturmada dikkat çeken detaylara ulaşıldı. İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı kişi veya kişilerin, ülkede bulunan Filistin ve Suriye uyruklu kişilerle irtibatlanarak İsrail için önem arz eden bilgi ve belgelerin elde edildiği, aktarılan bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla bilgi aktaran kişilere para transfer edilerek ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi. Örneğin Hazem M.A.E. isimli zanlının

sağlık destek personeli

olarak çalıştığı, özellikle son dönemde

Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği