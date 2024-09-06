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MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor: MİT ipin ucunu yakaladı gerisi geliyor!

MİT'in, İsrail menşeli casusluk faaliyetlerini hedef alan MOSSAD'a yönelik son “para kasası” operasyonu büyük ses getirdi. MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Kosova uyruklu Liridon Rexhepi tutuklanması ve ilişkide olduğu casusların İsrail adına ne tür faaliyetler yaptıklarının tespit edilmesi, MİT’in başarılı operasyonların son halkasıydı. Bugünkü köşe yazısında MİT’in, MOSSAD hücrelerini kararlılıkla çökerttiğine değinen Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan bir kaynağının kendisine “İpin ucu yakalandı, gerisi geliyor” dediğini de aktardı. Bostan, son aylarda MİT’ten darbe üstüne darbe yiyen İsrail istihbaratı için şu çarpıcı yorumu yaptı: “MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor da diyebiliriz.”

11:07 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 11:13 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Liridon Rexhepi
Liridon Rexhepi
MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail istihbarat servisine çalışan çok sayıda hücreyi çökertti.
MİT, 2024 yılı içinde MOSSAD’a yönelik kamuoyuna yansıyan üç operasyon gerçekleştirdi.
Çok sayıda İsrail ajanı ve saha elemanı deşifre edildi. Son olarak ise Doğu Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye soktuğu parayı MOSSAD’ın ağına dağıtan
Kosova uyruklu Liridon Rexhepi
, İstanbul’a inince takibe alındı ve tutuklandı.


MOSSAD İran'da yaptığını yapamadı

Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan
bugünkü köşe yazısının son bölümünde İsrail’in, İran’da olduğu gibi Hamas yöneticilerini Türkiye’de de hedef almak istediğini ancak MİT’in MOSSAD’a yönelik kararlı operasyonlarının bu tehdidin önüne geçtiğine dikkat çekti.

Liridon Rexhepi’nin yönettiği para ağının ortaya çıkarılmasını,
“İstihbarat dünyası iki şeye önem veriyor: Bilginin gelişi, paranın gidişi. Bunları takip ederek sonuca ulaşabiliyor”
şeklinde analiz eden Bostan, MİT’in MOSSAD hücrelerini çorap söküğü gibi çözdüğünü, bir kaynağının
“İpin ucu yakalandı, gerisi geliyor”
sözlerini aktararak vurguladı.

Yahya Bostan’ın yazısında yer alan ilgili bölümü şöyle:

MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor

“İsrail’in, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde Hamas yöneticilerini hedef alacağı tehdidi gerçekçiydi. Nitekim bunu yaptılar. Hamas lideri -ve müzakerelerin beyni- Haniye’yi İran’da hedef aldılar. Türkiye’de ise yapamıyorlar. Sebebi MİT’in MOSSAD’a dönük kararlı operasyonlarıdır.


Bugüne kadar birçok MOSSAD hücresi MİT operasyonlarıyla çökertildi. Yapılan -ve kamuoyuna yansıyan- son operasyon İsrail istihbaratının para kasasına yönelikti. Çıkan haberlerden detayları okudunuz: MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten, Doğu Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye soktuğu parayı Suriye’deki MOSSAD ağına dağıtan Kosova uyruklu Liridon Rexhepi, Türkiye’ye giriş yapınca takibe alındı ve tutuklandı. İstihbarat dünyası iki şeye önem veriyor: Bilginin gelişi, paranın gidişi. Bunları takip ederek sonuca ulaşabiliyor. Bu operasyon, daha önce MOSSAD’a yapılan operasyonlar zincirinin yeni bir halkasıydı. Bir kaynağım diyor ki “İpin ucu yakalandı, gerisi geliyor.” MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor da diyebiliriz.”


Filistin'den getirilen yaralılardan bilgi topladı

MOSSAD'a yönelik 2024 yılındaki ilk operasyon 5 Ocak tarihinde İstanbul merkezli 8 ilde düzenlendi. Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'inin tutuklandığı soruşturmada dikkat çeken detaylara ulaşıldı. İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı kişi veya kişilerin, ülkede bulunan Filistin ve Suriye uyruklu kişilerle irtibatlanarak İsrail için önem arz eden bilgi ve belgelerin elde edildiği, aktarılan bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla bilgi aktaran kişilere para transfer edilerek ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi. Örneğin Hazem M.A.E. isimli zanlının
sağlık destek personeli
olarak çalıştığı, özellikle son dönemde
Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği
, bu kişilerle ilgili toparladığı bilgileri de İsrail istihbaratı ile paylaştığının değerlendirildiğine yer verildi.






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