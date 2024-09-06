MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor: MİT ipin ucunu yakaladı gerisi geliyor!

MOSSAD İran'da yaptığını yapamadı
MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor
“İsrail’in, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde Hamas yöneticilerini hedef alacağı tehdidi gerçekçiydi. Nitekim bunu yaptılar. Hamas lideri -ve müzakerelerin beyni- Haniye’yi İran’da hedef aldılar. Türkiye’de ise yapamıyorlar. Sebebi MİT’in MOSSAD’a dönük kararlı operasyonlarıdır.
Bugüne kadar birçok MOSSAD hücresi MİT operasyonlarıyla çökertildi. Yapılan -ve kamuoyuna yansıyan- son operasyon İsrail istihbaratının para kasasına yönelikti. Çıkan haberlerden detayları okudunuz: MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten, Doğu Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye soktuğu parayı Suriye’deki MOSSAD ağına dağıtan Kosova uyruklu Liridon Rexhepi, Türkiye’ye giriş yapınca takibe alındı ve tutuklandı. İstihbarat dünyası iki şeye önem veriyor: Bilginin gelişi, paranın gidişi. Bunları takip ederek sonuca ulaşabiliyor. Bu operasyon, daha önce MOSSAD’a yapılan operasyonlar zincirinin yeni bir halkasıydı. Bir kaynağım diyor ki “İpin ucu yakalandı, gerisi geliyor.” MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor da diyebiliriz.”