Motosikletle gelip patlayıcı madde attılar: Küçükçekmece'de iş yerinde patlama

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İddiaya göre, motosikletle gelen iki kişi iş yerine el yapımı patlayıcı madde atarak uzaklaştı. Patlama sırasında cam kırıklarından bir kişi yaralandı.