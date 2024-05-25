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Motosikletle gelip patlayıcı madde attılar: Küçükçekmece'de iş yerinde patlama

İstanbul Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen kişiler iş yerine patlayıcı madde atarak uzaklaştı. Olayın ardından adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama sırasında cam kırıklarından bir kişi yaralandı.

21:42 - 25/05/2024 السبت
Güncelleme: 21:58 - 25/05/2024 السبت
DHA
İş yerindeki patlamada bir kişi yaralandı.
İş yerindeki patlamada bir kişi yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Hakan Sokak'ta bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Motosikletle gelip patlayıcı madde attılar

İddiaya göre, motosikletle gelen iki kişi iş yerine el yapımı patlayıcı madde atarak uzaklaştı. Patlama sırasında cam kırıklarından bir kişi yaralandı.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.


#Patlama
#Küçükçekmece
#İstanbul
#İnönü Mahallesi
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