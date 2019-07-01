Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Küçükçekmece provokasyonuna 5 yakalama
İSTANBUL

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'Küçükçekmece' provokasyonuna 5 yakalama

İstanbul Küçükçekmece'deki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 29 Haziran'da Küçükçekmece'de, Suriyeli mültecilere yönelik yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlattığı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden "#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum", "#SuriyelilerDefolsun" başlığı altında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 18 hesaptan 9'unun İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine 30 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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GÜNDEM
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