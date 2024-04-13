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MSB açıkladı: Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı

Yunanistan unsurlarının botla denize bıraktığı düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

15:16 - 13/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:17 - 13/04/2024 Cumartesi
DHA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan unsurlarının botla denize bıraktığı düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldığını açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 11 Nisan 2024'te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının Sisam Adası'nın doğusu ve Bulamaç Adası'nın güneydoğusu ile Bodrum'un kuzeybatısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı"
denildi.



#Milli Savunma Bakanlığı
#Bodrum
#göçmen
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