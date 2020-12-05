MSB Akar: Azerbaycan Karabağ'ı 44 günde işgalden kurtardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı" ifadelerini kullandı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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