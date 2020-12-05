Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MSB Akar Azerbaycan Karabağı 44 günde işgalden kurtardı
POLİTİKA

MSB Akar: Azerbaycan Karabağ'ı 44 günde işgalden kurtardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Karantinayı duyan apar topar kaçtı

Karantinayı duyan apar topar kaçtı

Jandarma ekipleri tüm giriş çıkışları kapattı.
İşkenceleri tek tek anlattı

İşkenceleri tek tek anlattı

​Domuz eti yedirmek için kutsal günleri seçiyorlardı...
İlk Milli Helikopter Motoru Teslim Töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Bakanlık <br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

Çocuk bedeni üzerinden ticaret yapamayacaklar.
Adım adım takip

Adım adım takip

​Bakan Soylu, denetim noktalarıyla ilgili sayıyı açıkladı.
Karayılan'ın postacısı yakalandı

Karayılan'ın postacısı yakalandı

​PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirilmişti.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​İstanbullu saatlerce duraklarda kaldı.
İzmirli nefes alamıyor

İzmirli nefes alamıyor

Hava kirliliği vatandaşı isyan ettirdi.
Sağlık çalışanlarını ağlatan istekler

Sağlık çalışanlarını ağlatan istekler

​"Ne yaşadığını görseniz dışarı çıkmak istemezsiniz."

Lüks aracı<br>parçalara ayırdı

Lüks aracı
parçalara ayırdı

​Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren yöntem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.