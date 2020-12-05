MSB Akar: Azerbaycan Karabağ'ı 44 günde işgalden kurtardı

"Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir" diyen Kılıçdaroğlu'na, Tanrıkulu gerçeği şoku

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 Aralık günü Kayseri'de muhtarlarla buluştuğu toplantıda bir konuşma yaptı. Muhtarların, Sezgin Tanrıkulu'nun PKK cenazesine katıldığını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, bahse konu olan fotoğrafın Tahir Elçi'nin cenazesi olduğunu ve görselin fotomontaj olduğunu iddia etmişti.



3 Aralık günü Demokrat Parti'ye yaptığı ziyaret sonrası bir gazetecinin, PKK cenazesine katılan Tanrıkulu'nun bunu saklamadığını, cenazedeki fotoğrafın doğru olduğunu hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, “Hiçbir teröristin cenaze törenine, arkadaşların katılmasını asla doğru bulmam, hiç kimsenin.' cevabını verdi.



Akıllarda ise CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sezgin Tanrıkulu'nun YPG ve SİHA'larla ilgili söylediği sözler kaldı.

