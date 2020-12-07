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POLİTİKA

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Foto: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı.
Foto: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

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